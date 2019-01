Zynischer Gruß aus dem TV-Geldadel New Yorks

PIERRE A. WALLNÖFER

Statt mit 80 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand überzutreten, entschließt sich der autoritäre Logan Roy, weiterzumachen. Der schon bestimmte Nachfolger, sein Sohn Kendall, macht ein langes Gesicht, als diese Nachricht vor der Geburtstagsfeier Logans bekannt wird. Was folgt, ist ein Intrigenspiel vor allem zwischen den vier unterschiedlich ambitionierten Kindern Logans, allerdings nicht um die Macht, sondern vor allem aus Lust an Spiegelfechterei, doppelbödigen Spielchen und wechselseitiger Verachtung, gepaart mit provokantem Desinteresse. Die scheinbar eindeutige Situation gerät außer Kontrolle, als der "Alte" einen Schlaganfall erleidet - die Karten werden neu gemischt. Sogar der Bruder Logans (gespielt von "Schweinchen Babe"-Bauern James Cromwell) taucht plötzlich auf, hält sich aber aus dem familiären Intrigantenstall überraschenderweise heraus.