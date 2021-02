1.184 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden ist am Sonntag - wie immer am Wochenende - geringer als in den Tagen zuvor ausgefallen: Gesundheits- und Innenministerium meldeten 1.184 neue Fälle. Bisher gab es in Österreich damit insgesamt 433.487 positive Testergebnisse. 8.211 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben und 411.199 wieder genesen. Als "aktiv" positiv galten österreichweit 14.077 Menschen, um 60 weniger als am Samstag.

