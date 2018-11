7,4 Millionen Euro liegen im Fünffach-Jackpot, der heute, in den ersten Tagen des Faschings, ausgespielt wird. Bei manchen Tipps ist für die Gewinner die Enttäuschung programmiert.

