1-2-3-Ticket für unter 26-Jährige um ein Viertel günstiger

Das noch heuer flächendeckend geplante 1-2-3-Ticket wird für alle Personen unter 26 Jahren um 25 Prozent günstiger erhältlich sein. Die Österreichstufe des Tickets gibt es damit für junge Menschen um 821 Euro, freute sich Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Freitag in einer Aussendung. Mit dem 1-2-3-Ticket soll der öffentliche Verkehr in Österreich überwiegend günstiger werden. Zum Vollpreis von 1.095 dürfen dann alle Öffis im Land genutzt werden.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Einführung von Ministerin Gewessler noch heuer geplant