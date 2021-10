1.320 Corona-Neuinfektionen und kaum mehr Impfungen

1.320 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Montag in Österreich vermeldet worden. Kaum höher lag die Zahl der Impfungen. Mit 1.363 Stichen wurden am Sonntag so wenig Immunisierungen durchgeführt wie seit dem Anfang der Impfkampagne im Jänner nicht. Zehn weitere Infizierte starben innerhalb eines Tages. Im Spital lagen 829 Personen, vier mehr als am Sonntag. 210 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut, 14 weniger als am Vortag und zehn weniger als vor einer Woche.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Sonntag war schwächster Impftag seit Jänner