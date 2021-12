1,4 Millionen müssen sich impfen oder Ausnahme nachweisen

Das Gesundheitsministerium will den Entwurf für die Impfpflicht "im Lauf der Woche" in Begutachtung schicken. Die laut einem durchgesicherten Text geplanten Ausnahmen - unter anderem für Schwangere - begründete eine Sprecherin von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Montag nicht. Gelten soll die Impfpflicht für 7,7 Millionen Menschen ab 14. Die allermeisten davon sind bereits zumindest einmal geimpft - 1,4 Millionen aber noch nicht.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Mückstein und Edtstadler arbeiten am Entwurf für die Impfpflicht