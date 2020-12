1.592 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Am ersten Tag nach dem Start der Impfungen sind vom Innen- und Gesundheitsministerium am Montag 1.592 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet worden. Tags zuvor waren es 1.408 gewesen. Damit lag man aber noch immer unter dem Sieben-Tages-Durchschnitt von 1.873. Die Zahl der Testungen lag allerdings aufgrund der Feiertage leicht unter dem Wochenschnitt. Die Zahl der Toten stieg um 50 auf 5.931 Personen an.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jörg Carste Es gibt noch immer zu viele Neuinfektionen