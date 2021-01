1.642 Neuinfektionen und 33 weitere Corona-Todesfälle

Auch am Montag sind trotz weniger Testungen in Österreich wieder mehr als 1.600 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. So kamen in den vergangenen 24 Stunden laut Gesundheits- und Innenministerium 1.642 neue Fälle hinzu. Im Schnitt der vergangenen sieben Tage wurden täglich mit 1.989 immer noch fast 2.000 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem kamen 33 Todesfälle hinzu - seit Beginn der Pandemie sind in Österreich somit bereits 6.357 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Patrick See In den Spitälern liegen wieder mehr Corona-Kranke