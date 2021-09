1.678 neue Corona-Infektionen in Österreich gemeldet

1.678 Corona-Infektionen sind in Österreich seit gestern registriert worden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr). Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2001), allerdings werden am Wochenende stets weniger Tests gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 156,8 Fälle auf 100.000 Einwohner. Acht Personen sind mit oder an Corona in den vergangenen 24 Stunden gestorben.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER 212 Covid-Patienten auf Intensivstationen