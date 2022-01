1,8 Millionen Singles leben in Österreich

In Österreich leben laut einer Umfrage von Parship derzeit knapp 1,8 Millionen Singles, was 29 Prozent der Bevölkerung entspricht. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahr konstant geblieben, berichtete das Dating-Portal in einer Aussendung. Die meisten Singles leben demnach in Wien, Salzburg und Niederösterreich. Hier bezeichnete sich bei der Umfrage jeder Dritte als alleinstehend. In Oberösterreich (23 Prozent) und der Steiermark (21 Prozent) waren es hingegen weit weniger.

SN/APA/Georg Hochmuth/Georg Hochmut Vor allem Jüngere warten mit fixer Partnerschaft zu