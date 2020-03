1.843 Coronafälle in Österreich - Ganz Tirol wird unter Quarantäne gestellt

13.724 Testungen wurden in Österreich bereits durchgeführt. Fünf Todesfälle und neun genesene Personen wurden bisher gemeldet. Seit Mittwochabend gilt das ganze Bundesland Tirol als Quarantänegebiet.

Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden aus den Bundesländern Steiermark, Niederösterreich und Oberösterreich gemeldet. Und Tirol isoliert sich per Verordnung selbst: Eine Fahrt in den nächsten Ort ist nur erlaubt, sofern es im eigenen Ort keinen Arzt, keine Apotheke, kein Lebensmittelgeschäft oder keine Bank gibt.

Alle Tiroler Gemeinden unter Quarantäne

Das ganze Bundesland Tirol wird jetzt als Corona-Risikogebiet erachtet. Tirol setzte Mittwochabend eine drastische Maßnahme gegen das Coronavirus und isoliert sich praktisch selbst. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) informierte in einer Erklärung darüber, dass ab Mitternacht alle 279 Gemeinden unter Quarantäne gestellt werden. Die Heimatgemeinde dürfe nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen und dann nur zum nächsten Ort. Es ist nur eine Fahrt in den nächsten Ort erlaubt, sofern es im eigenen Ort keinen Arzt, keine Apotheke, kein Lebensmittelgeschäft oder keine Bank gibt. Dann dürfe die Gemeinde verlassen werden. "Was zum Beispiel nicht geht ist, in einen anderen Ort zu fahren, wenn im eigenen Dorf ein Lebensmittelgeschäft zur Verfügung steht", erklärte Platter.

Nicht nur Heimkehrer aus Risikoländern wie Italien, Iran etc. oder aus den unter Quarantäne gestellten Gebieten Österreichs müssen sich für 14 Tage isolieren, sondern alle, die in den letzten zwei Wochen irgendwo in Tirol waren. Dies sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf "Puls 4".

Kogler erwägt auch eine Verordnung über die Heimquarantäne für alle Tirol-Heimkehrer - darunter auch jene, die auf Anweisung des Landesregierung in ihr Heimatbundesland gereist sind.

1.843 Infizierte in Österreich - Fünf Todesopfer

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich ist bis Donnerstag (Stand 8.00 Uhr) auf 1.843 gestiegen. Die höchste Zahl der Covid-19-Fälle registriert weiterhin Tirol mit 437, im benachbarten Vorarlberg waren es bis Mittwochfrüh 138, berichtete das Gesundheitsministerium.

Aus Niederösterreich wurden 283 positive Test gemeldet, in Wien lagen Daten über 231 bestätigte Ansteckungen vor, in der Steiermark waren es 233, in Oberösterreich 345, in Salzburg 110, im Burgenland 21 und in Kärnten 45. Bisher wurden 13.724 Testungen durchgeführt.

Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 galten als bestätigt, zwei in Wien und drei in der Steiermark. Die Zahl der genesenen Patientinnen und Patienten gab das Ministerium mit neun an, zwei in Tirol, fünf in Wien und zwei in Niederösterreich.

Salzburg: Gasteinertal, Flachau und Großarl unter Quarantäne

Landeshauptmann Wilfried Haslauer hat Mittwochnachmittag verkündet, dass sowohl die Gemeinde Flachau als auch das Gasteinertal und das Großarltal unter Quarantäne gestellt werden.

Weltweit wurden bisher insgesamt 218.815 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 8.810 starben, so das Ministerium. 84.114 Menschen hätten sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Regierung kündigt milliardenschweres Hilfspaket an

Die Regierung hat am Mittwoch angekündigt, 38 Milliarden Euro bereitstellen zu wollen, um die Coronakrise zu bekämpfen. Hier lesen Sie die Details - und hier einen Kommentar von Andreas Koller.

Robert-Koch-Institut: Corona-Impfstoff im Frühjahr 2021

Das Robert Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus gedämpft. "Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird", sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden.

47.000 Urlauber in mehr als 100 Ländern

Am Mittwoch waren seitens des Außenministeriums Bestrebungen im Gang, weitere Touristen nach Hause zu bringen. Insgesamt vier Maschinen der AUA sollten im Verlauf des Tages Urlauber aus Teneriffa, Las Palmas und Hurghada zurückfliegen. Insgesamt sitzen zumindest 47.000 heimische Urlauber in mehr als 100 Ländern der Welt fest.

Auf dem Flughafen Wien in Schwechat finden aktuell Körpertemperaturmessungen bei allen ankommenden Reisenden statt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Flügen aus Staaten mit hoher Risikobewertung, teilte der Airport mit. Die Messungen werden von den niederösterreichischen Gesundheitsbehörden im Auftrag des Gesundheitsministeriums durchgeführt.

Mutter-Kind-Pass: Untersuchungen können verschoben werden

Im Mutter-Kind-Pass vorgeschriebene Untersuchungen können angesichts der Corona-Krise verschoben werden, ohne dass es zu einer Kürzung des Kinderbetreuungsgeldes kommt. "Die regelmäßigen Untersuchungen sind wichtig", betonte Arbeits- und Familienministerin Christine Aschbacher. Es müsse aktuell aber abgewogen werden, ob die Untersuchung notwendig ist oder ob es besser ist, zuhause zu bleiben.

