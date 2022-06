10.898 Corona-Neuinfektionen und mehr Spitalspatienten

Die derzeitige Corona-Welle nimmt weiter an Fahrt auf. Am Mittwoch war die Zahl der Neuinfektionen wieder fünfstellig. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten 10.898 neue Fälle binnen 24 Stunden. Ein deutliches Plus gab es auch bei den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Insgesamt 653 Infizierte waren hospitalisiert, um 29 mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gab es neun weitere Schwerkranke, 50 mussten am Mittwoch versorgt werden.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ So viele Neuinfektionen wie zuletzt vor zwei Monaten