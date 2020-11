100.000 Euro Prämie für Hinweise nach Bankschließfach-Coup

Nach den illegalen Leerungen von Schließfächern in drei Banken in Mödling, Klosterneuburg (Bezirk Tulln) und Wien am 13. November ist nun eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgelobt worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag um 100.000 Euro. Informationen sind an das Landeskriminalamt NÖ (Tel.: 059133-30-3048 bzw. 3333) oder an das Landeskriminalamt Wien (Tel.: 01/31310-33800) erbeten.

