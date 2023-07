1000 Schilling sind schon in der Kassa

Ein Grazer Gastwirt wirbt mit Preisen wie vor 22 Jahren. Wer ein Krügerl um 37 Schilling haben will, muss tatsächlich mit Schilling bezahlen. Pro Person ist allerdings nur der Kauf von einem Bier pro Tag in Schilling-Preisen möglich.

