10.000 Euro für Hinweise zu Obdachlosen-Angriffen ausgelobt

Nach der Angriffsserie auf Obdachlose in Wien sind 10.000 Euro Belohnung ausgelobt worden, wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab. Den Betrag stellt laut Landespolizeidirektion Wien der "Verein der Freunde der Wiener Polizei" zur Verfügung. Zuletzt kam es in der Nacht auf den 9. August zu einer Messerattacke auf einen 55-Jährigen in Wien-Josefsstadt. Der Mann erlag am vergangenen Sonntag seinen Verletzungen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Die Polizei ermittelt auf Hochtouren zu der Angriffsserie.