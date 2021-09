106 positive Corona-Tests am ersten Schultag

Am ersten Schultag sind in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland vorerst insgesamt 106 positive Antigentests registriert worden. Der größte Anteil entfiel dabei mit 63 auf Wien, in NÖ waren es 35 und im Burgenland acht Positiv-Tests, hieß es auf APA-Anfrage aus Gesundheitsbehörden bzw. Bildungsdirektionen. Die Ergebnisse gelten gesundheitsbehördlich jeweils als Verdachtsfälle, die durch aussagekräftigere PCR-Tests bestätigt werden müssen.

In Wien wurden bis Montagmittag (11.45 Uhr) 56 Schüler, drei Pädagoginnen und Pädagogen und vier Personalbedienstete mittels Antigen-Schnelltests positiv auf das Coronavirus getestet. Nachdem die Schulen am Montag nur ein bis zwei Stunden geöffnet waren und die Kinder vor Schulbeginn getestet wurden, sind vorerst noch keine schulbezogenen Maßnahmen zu erwarten, hieß es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gegenüber der APA. Von den positiv getesteten Schülerinnen und Schüler entfielen neun auf Volksschulen, 14 auf Mittelschulen, acht auf AHS-Unterstufen, zehn auf AHS-Oberstufen, zwölf auf Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (BMHS), zwei auf Berufsschulen und einer auf ein Polytechnikum. Aus Niederösterreich wurden vorerst 35 positive Antigentests gemeldet, denen nun PCR-Testungen folgen. Es handle sich um einen Zwischenstand, teilte die Bildungsdirektion in St. Pölten auf Anfrage mit. Im Burgenland wurden acht positive Selbsttests verzeichnet. In Wien entsprechen diese Zahlen auf die Woche hochgerechnet in etwa der Anzahl der positiven Schul-Antigentests von Mitte Juni des letzten Schuljahrs, im Burgenland und in NÖ liegen sie auf dem Niveau von Ende Mai.