109.700 Kinder mussten im Vorjahr nach Unfällen ins Krankenhaus

"Die Situation ist unerträglich" - Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit schlagen Alarm: Die Zahl der Kinderunfälle steigt nach Jahren des Rückgangs wieder deutlich an.

Alle fünf Minuten verunfallt in Österreich ein Kind derart schwer, dass es im Krankenhaus behandelt werden muss. In absoluten Zahlen heißt das: 109.700 Kinder unter 15 Jahren. Was Verkehrsexperten besonders beunruhigt: Nach einigen Jahren des Rückgangs steigen die Zahlen nun wieder an. Vor allem im Straßenverkehr. Verunglückten 2013 insgesamt 5600 Kinder, so waren es 2022 um 29 Prozent mehr. 2012 wurden acht Kinder bei Unfällen getötet, 2018 "nur" noch drei - 2019 jedoch 29 und im Vorjahr 22, davon allein 13 im Straßenverkehr. Die Prognose für 2023 deutet laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) auf einen neuerlich hohen Wert hin.

Scharfe Kritik an den mangelhaften Rahmenbedingungen übte am Donnerstag der Leiter der Verkehrssicherheit im KFV, Klaus Robatsch. "Für Kinder ist die Situation im Straßenverkehr unerträglich." Die Infrastruktur sei "unzureichend", Robatsch sprach zudem von "Micky-Maus-Radwegen". Hinzu kämen kaum bis gar kein Platz, um überhaupt Radfahren lernen zu können, Lkw ohne Sicherheitstechnik (Stichwort: Toter Winkel), keine Anpassung der Sichtbedingungen auf die Größe von Kindern. "Die Straßeninfrastruktur orientiert sich in erster Linie an den Erwachsenen", kritisiert Robatsch. In 71 Prozent der Fälle sei das Kind nicht Unfallverursacher.

Im übrigen habe Österreich ein Geschwindigkeitsproblem: "71 Prozent der Autofahrer halten sich in 30er-Zonen nicht ans Tempolimit." Der Verkehrsexperte wünscht sich eine strengere Handhabe bei Führerscheinentzug und höhere Strafen bei Unfällen, in die Kinder verwickelt sind. "Auf politischer Ebene verschwimmen die Zuständigkeiten. Wir brauchen ein Kindersicherheitsministerium und die Umsetzung klarer Präventionsmaßnahmen", forderte Robatsch.

"2022 sind fünf Kinder ertrunken, heuer bereits zwei", sagte KFV-Geschäftsführer Christian Schimanofsky. "Dennoch gibt es kein flächendeckendes Angebot an Schwimmkursen." Sein Fazit: Österreich sei von klar umgesetzten Infrastrukturmaßnahmen, die Kindern eine sichere und eigenständige Mobilität ermöglichen, weit entfernt. Was Kindersicherheit angeht, rangiert Österreich im EU-27-Vergleich mit einer Inzidenz von 18 tödlich verletzten Kindern auf eine Million Einwohner auf Platz zehn. Der EU-Durchschnitt beträgt 23.