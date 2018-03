Gedenktag in Fukushima, Freudentränen in Pyeongchang und ein Naturspektakel in Patagonien - in den Bildern zum Sonntag.

SN/APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA 11. März 2018 – Lichtermeer: In Tokyo gedenken Japaner der Opfer, die 2011 bei der Katastrophe von Fukushima ums Leben kamen. SN/APA/AFP/NICOLAS ASFOURI 11. März 2018 – Stimmabgabe: Eine Delegierte in der Tracht einer ethnischen Minderheit nimmt am Votum beim Volkskongress in Peking teil. SN/AP 11. März 2018 – Freudentränen: Die Eishockeymannschaft des Gastgeberlandes Südkorea wird bei den Paralympics nach dem Sieg über Tschechien bejubelt. SN/AP 11. März 2018 – Großformat: In einer Ausstellung in Dubai werden Gemälde von Vincent van Gogh multimedial präsentiert. SN/GEPA pictures 11. März 2018 – Siegerpose: Der Norweger Kjetil Jansrud triumphiert beim Super-G in Kvitjell und entscheidet damit den Super-G-Weltcup zum dritten Mal für sich.. SN/AP 11. März 2018 – Korbjagd: Montrezl Harrell von den Los Angeles Clippers und Bismack Biyombo von den Orlando Magics im Duell. SN/APA/AFP/WALTER DIAZ 11. März 2018 – Durchbruch: Der Perito Moreno Gletscher in Argentinien lockt derzeit viele Schaulustige an. Nur alle paar Jahre ist zu beobachten, wie das Wasser eines aufgestauten Seearmes das Eis zum Bersten bringt.