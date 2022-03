110 Feuerwehrleute bei Waldbrand in NÖ im Einsatz

Ein Waldbrand in Föhrenau in der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) hat am Dienstagnachmittag den Einsatz von 110 Feuerwehrleuten gefordert. Die Flammen auf einer Fläche von etwa zwei Hektar waren nach Angaben von Bezirkskommandant Josef Huber innerhalb von rund einer Stunde unter Kontrolle. Trockenheit bereitet im gesamten Bundesland Probleme. Waldbrandverordnungen gelten inzwischen in allen 20 Bezirken Niederösterreichs.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Erneuter Einsatz für die Helfer in Niederösterreich