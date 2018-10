114 Drogenlenker bei Schwerpunktaktion um Hanfmesse erwischt

Bei einer Schwerpunktaktion in Vösendorf (Bezirk Mödling) sind von Donnerstag bis Sonntag 114 Drogenlenker angehalten und 111 Führerscheine vorläufig abgenommen worden. Bei einem Fahrer wurde eine Alkoholisierung von 1,88 Promille festgestellt, berichtete die Polizei am Montag. In der Eventpyramide Vösendorf fand die "Cultiva"-Hanfmesse statt.

Nach Polizeiangaben wurden 68 Suchtmittel sichergestellt, darunter waren Cannabis, Kokain, XTC-Tabletten und Cannabispflanzen. Bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurden 143 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Zusätzlich seien zwei verbotene Waffen und zwei gestohlene Kennzeichen sichergestellt worden. Im Einsatz waren 40 Polizisten und Diensthundeführer mit zwei Suchtmittelspürhunden. Quelle: APA