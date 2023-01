12.248 Flüchtlinge abgewiesen

Deutsche schicken Asylbewerber nach Österreich zurück.

Deutschlands Kontrollen an den Grenzen zu Österreich zeigen durchaus Wirkung. So wurde in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 12.248 Personen die Einreise nach Deutschland verweigert, darunter 512 Afghanen und 978 Syrern. Ein Teil dieser Personen stellte dann in Österreich einen Asylantrag. Die Rückweisungen Österreichs an den Grenzen zu Ungarn, Slowenien und der Slowakei sind deutlich niedriger. In den ersten zehn Monaten dieses Jahres wurde dort insgesamt 647 Personen die Einreise nach Österreich verwehrt. Die Zahlen stammen aus der Beantwortung ...