13.288 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Auch am Wochenende bleibt die Zahl der Corona-Neuinfektionen hoch: 13.288 Neuinfektionen wurden laut AGES binnen 24 Stunden registriert, wie es am Samstag hieß. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.060 Fälle auf 100.000 Einwohner. Damit gibt es in Österreich 140.646 Menschen, die aktiv an der Erkrankung laborieren - um 3.662 mehr als am gestrigen Freitag. Seit dem Vortag wurden außerdem 14 weitere Todesfälle gemeldet.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Kira Hofmann Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 1.060 Fälle auf 100.000 Einwohner.