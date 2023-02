13 Inder in desolater Wohnung "gebunkert"

Kriminalisten gelang die Festnahme von drei Schleppern, die mit der Schleusung von 300 Personen 150.000 Euro eingenommen hatten.

Es waren verstörende Bilder, die sich Beamten des Landeskriminalamtes Wien, der Fremdenpolizei sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) boten: In einer völlig desolaten und verdreckten Wohnung in Wien-Ottakring stießen sie im Zuge einer von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung auf acht auf verschmutzten Matratzen liegende indische Staatsangehörige. Sie wirkten erschöpft, keiner von ihnen konnte ein authentisches Reisedokument vorweisen.

Zuvor waren Kriminalisten drei Schleppern auf die Schliche gekommen, die im Verdacht standen, ins Land geschleuste Migranten in einer sogenannten Bunkerwohnung untergebracht zu haben - zwei indischen Staatsbürgern im Alter von 30 und 31 Jahren sowie einen 34-jährigen Österreicher.

In der Ottakringer Wohnung die in einer Wohnung brachten die drei Verdächtigen unberechtigt aufhältige Fremde gegen Bezahlung unter. Und zwar so lange, bis diese mit gefälschten Dokumenten auf dem Luftweg weitergeschleppt werden konnten.

Während der Durchsuchung der Bunkerwohnung betraten plötzlich fünf weitere Inder die Räumlichkeiten, die sich illegal in Österreich aufhielten. Die Ermittler stellten einen spanischen Führerschein sowie einen spanischen Reisepass und eine ID-Card sicher. Die drei mutmaßlichen Schlepper waren zu diesem Zeitpunkt bereits festgenommen worden. Bei ihren Vernehmungen haben sie sich laut Polizeiangaben vom Dienstag teilweise geständig gezeigt. Die Männer wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Nun, da die umfangreichen Ermittlungen abgeschlossen sind, zog die Polizei Bilanz: Der 34-jährige Österreich steht im Verdacht, die Wohnung in Ottakring angemietet und im Zeitraum von August bis November 2022 rund 300 Personen zur Weiterschleppung nach Portugal und Spanien dort untergebracht zu haben. Für die Organisation all dieser Schleppungen dürfte 34-Jährige sowie seine beiden Komplizen insgesamt 300.000 Euro abkassiert haben, wovon ihnen am Ende rund 150.000 Euro Reingewinn blieben. Der 30-Jährige soll die geschleppten Personen zur Wohnung gebracht, die Flugtickets und gefälschten Dokumente sowie die Taxifahrten zum Flughafen organisiert haben. Der 31-Jährige soll als Aufpasser und Verwalter der Wohnung tätig gewesen sein.

Das Ende der Visafreiheit für indische Staatsbürger in Serbien mit Ende 2022 habe "der Schleppermafia einen wichtigen Teil ihrer Geschäftsgrundlage entzogen", betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Reaktion am Dienstag. Seit Jahresbeginn würden die Aufgriffe von indischen Staatsbürgern signifikant zurückgehen. Waren es dem Innenministerium zufolge in der ersten Woche des Jahres 2023 noch knapp 250, so sank die Anzahl in der vergangenen Woche auf zwölf.