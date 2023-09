13-Jährige am Wörthersee von Schiffsschraube erfasst

Eine 13-Jährige ist am Samstag bei einem Bootsausflug am Wörthersee in Kärnten schwer verletzt worden. Das Mädchen saß in einem Elektroboot und wollte über das Heck ins Wasser steigen. Dabei geriet die Schülerin mit beiden Beinen in die Schiffsschraube. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.00 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr mit drei weiteren Personen in einem zuvor ausgeliehenen Elektroboot auf dem Wörthersee. Im Bereich Maiernigg hielt er das Boot rund 300 Meter vom Ufer entfernt an und warf den Anker ins Wasser. Die 13-Jährige wollte ins Wasser und geriet dabei in die sich noch drehende Schiffsschraube.