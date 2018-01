13-Jährige bei Eis-Disco in Linz sexuell belästigt

Eine 13-Jährige aus Linz ist Samstagabend während einer Eis-Disco in Linz sexuell belästigt worden. Das gab die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Montag bekannt. Vier minderjährige afghanische Asylwerber wurden demnach als mutmaßliche Täter ausgeforscht.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Die Polizei forschte die Verdächtigen rasch aus