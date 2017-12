13-Jährige in Wien von Bim erfasst und schwer verletzt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Freitagvormittag in Wien-Margareten von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen, zudem bestand der Verdacht auf innere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Wiener Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. "Sie ist derzeit nicht in Lebensgefahr", sagte eine Krankenhaussprecherin am Nachmittag.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen