13-Jähriger fuhr in Wien-Liesing Mutter mit Auto an

Ein erst 13-Jähriger hat am Donnerstag bei einem Einparkversuch mit einem Auto in einer Tiefgarage in Wien-Liesing seine Mutter angefahren und die 45-Jährige sowie sich selbst verletzt. Die Frau hatte ihren Sohn ans Steuer gelassen, berichtete die Wiener Berufsrettung am Freitag. Der Teenager verlor die Kontrolle über den Mazda, dieser erfasste die Mutter, die zur Seite gestoßen wurde, und krachte in einen abgestellten Tesla. Beide Personen waren nicht schwer verletzt.

SN/APA/Berufsrettung Wien/APA/Beruf Unfall beim Einparken in Tiefgarage