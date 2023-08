13-Jähriger mit Tetanus im künstlichen Koma in Linz

Ein 13-Jähriger, der in der Linzer Kepler Uni Klinik (KUK) wegen einer lebensbedrohlichen Tetanus-Infektion (Wundstarrkrampf) liegt, befindet sich noch immer im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand sei unverändert, teilte eine KUK-Sprecherin am Freitag mit. Nach einer Verletzung am Unterschenkel war der Bazillus in den Körper eingedrungen und führte zur Infektion. Der Bub hatte keinen vollständigen Impfschutz.

BILD: SN/APA/HEINZ ZIEGLER/HEINZ ZIEGLER 13-Jähriger hatte keinen vollen Impfschutz (Archivbild)