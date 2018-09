13 Jahre Haft für 43-Jährigen wegen versuchten Mordes

Ein 43-Jähriger ist bei einem fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg am Donnerstag wegen versuchten Mordes und wegen versuchter absichtlicher, schwerer Körperverletzung zu 13 Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der Mann soll am 14. Oktober 2017 einem Türsteher in einem Salzburger Nachtlokal mit einem Messer zweimal in den Rücken gestochen und einen Gast attackiert haben.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Der Mann soll einen Türsteher mit einem Messer attackiert haben