13 Menschen nach Dachstuhl-Brand in Tiroler Hotel evakuiert

In einem Hotel im Ortszentrum von Gries am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ist in der Nacht auf Donnerstag der Dachstuhl in Vollbrand geraten. 13 Menschen wurden von Soldaten, die gerade in der Gemeinde auf Streife waren, aus dem Hotel evakuiert. Anschließend wurden sie vorübergehend in der Feuerwehrhalle versorgt, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Großeinsatz für die Feuerwehr in Gries am Brenner