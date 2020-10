1346 Corona-Neuinfektionen in Österreich bedeuten Rekord

In Österreich ist mit 1.346 SARS-CoV-2-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden am Mittwoch ein erneuter Höchstwert gemeldet worden. Laut Angaben von Gesundheits- und Innenministerium stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im gleichen Zeitraum um elf Personen auf 872 Tote. Von 654 Hospitalisierten, 43 mehr als am Dienstag, benötigten 112 eine intensivmedizinische Betreuung. Auch die Anzahl der aktiven Fälle stieg von 11.516 auf 11.954.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/MONEY SHARM Knapp 17.000 PCR-Tests kamen innerhalb eines Tages hinzu