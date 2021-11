14.042 Corona-Neuinfektionen in Österreich gemeldet

Mit 14.042 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden ist in Österreich einen Tag vor dem bundesweiten Lockdown neuerlich ein - speziell für einen Sonntag - sehr hoher Wert verzeichnet worden. Dieser lag auch über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (13.852). Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 1.085,5 Fälle je 100.000 Einwohner. Fast 3.000 Covid-19-Kranke - exakt sind es derzeit 2.923 - brauchen Spitalsbehandlung, 528 Personen auf Intensivstationen.

Damit wurden um 42 Patientinnen und Patienten mehr stationär behandelt als am Vortag. Im intensivmedizinischen Bereich (ICU) waren es um vier mehr als am Samstag. Innerhalb einer Woche stieg deren Zahl um 95. Das Coronavirus forderte 22 weitere Tote. In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 309 Todesfälle registriert, womit die Pandemie hierzulande bereits mehr als 12.015 Menschen das Leben gekostet hat. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 134,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 781.234 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren 673.431 aussagekräftige PCR-Tests. Alles in allem steht man nun bei 135.206.941 durchgeführten Corona-Tests. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 2,1 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich 2,6 Prozent der PCR-Tests positiv).

72.936 Impfungen sind am Samstag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 622.3037 bereits zumindest eine Impfung erhalten. 5,891 935 Menschen und somit 66 Prozent der Österreicher verfügen über einen gültigen Impfschutz.3.

Mit Sonntag gab es österreichweit 149.444 aktive Fälle, ein Plus um 5.002 innerhalb von 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 1.056.613 bestätigte Fälle gegeben. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 895.154 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 9.018 als wieder gesund.