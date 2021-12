Ein Mann für alle Fälle - ein 64-Jähriger ist der gute Geist einer großen Wohnsiedlung bei Linz und Anlaufstelle für allerlei Reparaturanfragen.

Ein weiterer Tag im Lockdown: Ewald Kitzmüller sitzt mit einem seiner drei Enkelkinder beim Frühstückstisch, als das Handy läutet: "Opa, da will wer was von dir." Der Großvater kennt die Anruferin und hebt sofort ab: "Ewald, bei meiner Heizung rinnt das Wasser aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Bei der Hausverwaltung hebt niemand ab. Was soll ich tun?"

Ewald Kitzmüller weiß wie so oft Rat. Er werde gleich kommen. Mit einem Werkzeugkoffer in der Hand hat er schnell ...