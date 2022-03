14-Jährige starb an Überdosis

Der 18-jährige Freund des Mädchens steht wegen Unterlassung von Hilfeleistung unter Mordverdacht. Rund 200 Menschen pro Jahr sterben in Österreich an Drogenkonsum.

In einem Haus in Marchegg im Bezirk Gänserndorf haben Einsatzkräfte am Sonntagvormittag die Leiche eines erst 14-jährigen Mädchens aufgefunden. Der aus Wien stammende Teenager war an einer Überdosis Drogen gestorben. Bewohner des Hauses hatten den Notruf verständigt, doch es war bereits zu spät. Dem Mädchen konnte nicht mehr geholfen werden. Der 18-jährige Freund der 14-Jährigen wurde unterdessen festgenommen. Er steht wegen Unterlassung der Hilfeleistung unter Mordverdacht. Nach Angaben der Polizei soll sich das Opfer schon am Samstagabend "in einem gesundheitlich lebensbedrohlichen Zustand" befunden haben. Der 18-Jährige dürfte aber dennoch nichts unternommen haben.

Beim Eintreffen von Rettung und Polizei am Sonntag kurz vor 9.30 Uhr befanden sich der Tatverdächtige sowie vier weitere Personen in dem Wohnhaus, die allesamt vernommen wurden. Die Ermittler fanden in den Räumlichkeiten Drogen und Utensilien für den Suchtgiftkonsum. Ein Urintest beim 18-Jährigen verlief positiv auf diverse Suchtmittel. Der junge Mann soll bei seiner Befragung "widersprüchliche Angaben" gemacht haben. Er wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Eine Obduktion der Leiche des Mädchens soll in den kommenden Tagen klären, welche Drogen konsumiert wurden.

Drogentote im jugendlichen Alter gehören in Österreich zur Ausnahme. Im Februar 2021 war in Graz eine 17-Jährige nach dem Konsum von Lachgas gestorben. Im April 2019 war ein 15-Jähriger in Tirol tot in der Wohnung eines Bekannten entdeckt worden. Und im Oktober überlebte eine 16-Jährige in Wolfsberg (Kärnten) eine Überdosis Heroin nicht.

Der "Epidemiologiebericht Sucht 2021" geht davon aus, dass in Österreich 31.000 bis 37.000 Menschen einen risikoreichen Opioidkonsum haben - hauptsächlich Heroin. Und weiter heißt es: "In fast allen Datenquellen geht der Anteil der unter 25‐Jährigen zurück." Einer Schätzung zufolge liegt dieser Anteil bei sieben Prozent, während jener der 25- bis 34-Jährigen bei 35 Prozent und jener Drogenkonsumenten ab 35 Jahren bei 58 Prozent liegt.

In den vergangenen zehn Jahren starben in Österreich pro Jahr 100 bis 200 Menschen an einer Überdosis Suchtgift. 2020 waren es laut "Drogenbericht 2021" 191 direkt drogenbezogene Todesfälle. Drei Viertel der Opfer waren Männer, das Durchschnittsalter betrug 32,4 Jahre. Der Anteil der Unter-25-Jährigen war mit 24 Prozent jedoch höher als in den Jahren zuvor.

Laut Europäischem Drogenbericht konsumieren rund eine Million Menschen in der EU Heroin und andere Opioide. Diese waren für 76 Prozent aller tödlichen Überdosierungen verantwortlich. In der ganzen EU starben demnach im Jahr 2019 insgesamt 5141 Menschen aufgrund einer Überdosis.

2020 haben geschätzte 3,5 Millionen EU-Bürger Kokain eingenommen. 22,2 Millionen im Alter von 15 bis 64 Jahren griffen zu Marihuana oder Haschisch.