14-Jährige starb in NÖ laut Obduktion an Drogenüberdosis

In den Ermittlungen um den Tod einer 14-Jährigen in Marchegg (Bezirk Gänserndorf) liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Die Wienerin starb "mit großer Wahrscheinlichkeit an einer Suchtgiftüberdosis", sagte Gudrun Bischof von der Staatsanwaltschaft Korneuburg am Dienstag. Die Jugendliche hatte demnach mehrere Suchtmittel konsumiert. Gegen einen 18-Jährigen, dem Mord durch unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen wird, "liegt der Tatverdacht weiterhin vor", so Bischof.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ermittelt