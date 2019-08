14-Jähriger nach gewaltsamem Tod von Mutter weiter in U-Haft

Ein 14-Jähriger, der im Juli seine Mutter im Bezirk Wiener Neustadt-Land erstochen haben soll, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Der Jugendliche habe auf die Durchführung einer Haftverhandlung verzichtet, sagte Hans Barwitzius, Vizepräsident des Landesgerichtes Wiener Neustadt, am Mittwoch auf APA-Anfrage. Der Beschluss erging am Dienstag, die Frist läuft nun bis 6. September.

SN/APA/THOMAS LENGER Der Jugendliche bestreitet einen Mordvorsatz