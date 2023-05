14-Jähriger stach bei Streit an Wiener Haltestelle zu

Ein 14-Jähriger soll am Freitag mit einem 18-Jährigen an einer Bushaltestelle in der Rosentalgasse in Wien-Penzing in Streit geraten sein und den Älteren dabei mit einem Messer am rechten Oberschenkel verletzt haben. Wie die Landespolizeidirektion Wien am Samstag mitteilte, wurde der Verdächtige gegen 14.00 Uhr im Zuge einer Sofortfahndung vorläufig festgenommen.

