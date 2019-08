14 "Roadrunner" bei Kontrollen im Burgenland erwischt

Bei Schwerpunktkontrollen in den burgenländischen Bezirken Oberpullendorf und Oberwart sind am Dienstag 14 "Roadrunner", zwei getunte Motorräder und ein auffrisiertes Mofa erwischt worden. Außerdem wurden 191 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen erstattet und sechs Kennzeichen abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Die Kontrollen wurden zwischen 15:00 und 17:00 Uhr durchgeführt