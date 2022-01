15.852 Neuinfektionen und 15 Todesfälle in 24 Stunden

Omikron lässt die fünfte Welle in Österreich weiter drastisch ansteigen. Am Donnerstag meldeten die Ministerien 15.852 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Beinahe ein Drittel - 4.566 neue Fälle - meldete die Bundeshauptstadt Wien. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf nunmehr 914,2 an. Am Donnerstag gab es österreichweit wieder mehr als 100.000 bestätigte aktive Coronavirus-Fälle. Seit dem Vortag wurden 15 weitere Todesopfer gemeldet.

SN/APA/dpa-Zentralbild/Jens Büttner Omikron lässt die fünfte Coronavirus-Welle stark anschwellen