15-Jährige aus dem Bezirk Tulln seit Freitag abgängig

In Judenau-Baumgarten im Bezirk Tulln gilt eine 15-Jährige als abgängig. Das Mädchen wurde am vergangenen Freitag letztmals gesehen, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die 1,75 Meter große Jugendliche hat nach Angaben der Exekutive rot-lila gefärbte Haare, ist etwa 70 Kilogramm schwer und war vor ihrem Verschwinden sportlich bekleidet.

Die Polizei veröffentlichte auch ein Lichtbild der Abgängigen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sieghartskirchen (Tel.: 059133/3287) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten. Anzeige Quelle: APA