15-Jährige von Pferdehuf am Kopf getroffen - tot

Ein 15-jähriges Mädchen ist nach einem Reitunfall im Bezirk Dornbirn seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Am Samstagabend rutschte die Jugendliche versehentlich von einem Voltigierbock, auf dem sie trainierte. Vor Schreck schlug daraufhin ein in der Nähe stehendes, an der Leine gehaltenes Pferd aus. Die 15-Jährige wurde dabei von einem Hinterhuf des Tieres am Hinterkopf getroffen. Sie verstarb am Sonntag im Krankenhaus, informierte die Polizei.

Der Unfall trug sich nach Angaben der Polizei gegen 19.30 Uhr in einem Reitstall zu. Durch den wuchtigen Stoß mit dem beschlagenen Huf zog sich die Jugendliche ein schweres und letztlich letales Schädel-Hirntrauma zu. Quelle: APA