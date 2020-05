15-Jähriger bei Messerangriff in der Steiermark verletzt

Ein 15 Jahre alter Kroate ist am Dienstagnachmittag von einem gleichaltrigen Österreicher mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden waren zuvor am Bahnhof in der obersteirischen Bezirkshauptstadt Liezen in Streit geraten. Der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen, das Opfer wurde nach der Erstversorgung von einem Helikopter in LKH Graz geflogen.

Die beiden Burschen aus dem Bezirk Liezen war kurz nach 15.30 Uhr in Streit geraten, der Grund ist noch nicht klar, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte. Dabei stach der Österreicher mit einem Messer auf den Kroaten ein und verletzte ihn am Oberkörper und am Kopf lebensgefährlich. Von Passanten alarmierte Polizisten nahmen den Jugendlichen unmittelbar nach der Tat am Vorplatz des Bahnhofes fest. Er leistete keinen Widerstand. Die Ermittlungen wurden von der Mordgruppe des Landeskriminalamtes Steiermark übernommen. Der Verletzte wurde noch am Dienstagnachmittag notoperiert. Quelle: APA