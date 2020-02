15-Jähriger bei Skiunfall am Hochkar in NÖ schwer verletzt

Im Skigebiet Hochkar in Niederösterreich ist am Freitag ein 15-jähriger Steirer verunglückt. Der Jugendliche fuhr laut Polizei im Gemeindegebiet von Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) außerhalb des gesicherten Skiraumes. In einer Rechtskurve stürzte er über eine etwa fünf Meter hohe, fast senkrecht abfallende Böschung auf den Zufahrtsweg zu einer Hütte. Dabei verletzte er sich schwer.

Ein Zeuge, der den Unfall mitbekam, verständigte gegen 14.10 Uhr die Einsatzkräfte, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag. Nach Versorgung durch die Bergrettung flog der Notarzthubschrauber Christophorus 15 den Verletzten in das Landesklinikum Steyr. Quelle: APA