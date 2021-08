15-jähriger Mopedfahrer bei Verkehrsunfall gestorben

Ein 15-jähriger Mopedlenker ist Sonntagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in seinem Heimatbezirk Baden ums Leben gekommen. Der Jugendliche wollte laut Polizeiangaben kurz nach 18.30 Uhr in Reisenberg links von der B 60 in die Neubaugasse abbiegen, als er von einem 22-jährigen Autofahrer überholt wurde. Es kam zur Kollision, der Mopedlenker stürzte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 15-Jährigen feststellen, teilte die Exekutive am Montag in einer Aussendung mit.

SN/APA (Webpic)/hex Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät