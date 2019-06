15-Jähriger nach Badeunfall in Graz-Umgebung reanimiert

Beim Tauchen in einem Schotterteich im Bezirk Graz-Umgebung hat ein 15-jähriger Grazer am Montagabend das Bewusstsein verloren. Der Jugendliche wurde erst nach rund 30 Minuten gefunden und musste eine Stunde lang reanimiert werden. Er wurde auf die Intensivstation des LKH Graz gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Der Bursche wurde eine Stunde lang reanimiert