15-jähriges Mädchen bei Forstunfall in Salzburg eingeklemmt

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück bei Eugendorf (Flachgau) ist am Mittwochnachmittag ein 15-jähriges Mädchen verletzt worden. Die Jugendliche war gemeinsam mit einem 17-jährigen Landwirt - bei ihm handelt es sich offenbar um ihren Bruder - mit einem Traktor samt Forstanhänger mit Kranaufbau unterwegs. Als der Anhänger umkippte, wurde das Mädchen eingeklemmt.

Während der Mann den Traktor lenkte, saß die 15-Jährige am Führersitz des Kranes. Beim Reversieren in schwierigem Gelände kippte der Anhänger unvermittelt um. Das Mädchen wurde zwischen dem Sitz und einem Baum eingeklemmt. Sie konnte erst befreit werden, nachdem der Baum gefällt worden war. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte in das Unfallkrankenhaus Salzburg.

(APA)