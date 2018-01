15 Jahre Haft für den Halskettenräuber

Acht Pensionistinnen beraubt: Ein 32-jähriger Rumäne erhielt in Graz für "brutale und heimtückische Taten" die Höchststrafe.

Er ist eher klein, gedrungen, von kräftiger Statur, mit auffällig massiven Oberarmen. "Sind Sie durchtrainiert?", fragt Richter Andreas Rom den Angeklagten, der so antwortet: "Noch nicht. Aber im Gefängnis hat man viel Zeit für Liegestütze." Seit August des Vorjahrs sitzt der 32-jährige Rumäne in U-Haft. Er ist dringend verdächtig, jener Mann zu sein, der 2017 acht brutale Raubüberfälle auf betagte Grazerinnen verübt hat. Der einschlägig vorbestrafte Angeklagte wurde am Freitag im Grazer Straflandesgericht wegen schweren Raubs zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.