15 Jahre Haft für Mord an Freund bei Drogenparty in Kärnten

Weil er vergangenen Herbst seinen Freund erwürgt hat, ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt ein 23-jähriger Mann zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen entschieden einstimmig, dass es sich bei der Tat um einen Mord gehandelt hatte. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab, das Urteil ist damit nicht rechtskräftig.

SN/APA/PETER LINDNER/PETER LINDNER Der 23-Jährige musste sich vor einem Geschworenensenat verantworten