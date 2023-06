15 Jahre Haft für versuchten Frauenmord in OÖ

Weil er 13 Mal in Tötungsabsicht auf seine Ehefrau eingestochen haben soll, ist ein 28-Jähriger am Mittwoch am Landesgericht Wels wegen versuchten Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Tat hatte sich in einem Fitnessstudio in Vöcklabruck ereignet, in dem die Frau beruflich tätig war. "Ich bekenne mich schuldig. Ich bin froh, dass sie noch lebt", hatte der Angeklagte dem Gericht erklärt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

BILD: SN/APA/ULRIKE INNTHALER Der Angeklagte vor Prozessbeginn