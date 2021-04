15 Jahre Haft in Ried für Mordversuch an Familie

Ein 22-Jähriger, der im Juli 2020 im Bezirk Schärding versucht haben soll, seine Ex-Freundin und deren zwei Kinder zu töten, ist am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag im Landesgericht Ried zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen ihn wegen des versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung einstimmig schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin meldete umgehend Berufung an, der Angeklagte nahm sich Bedenkzeit.

SN/APA/FELIX BREIT Der Angeklagte beim Prozessauftakt